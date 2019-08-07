Новости 7 августа: Погибшие военные, разговор Зеленского с Путиным

Появились имена погибших под Павлополем, Зеленский провел телефонный разговор с Путиным — новости, которые были актуальны 7 августа.

О погибших военных

В зоне Операции объединенных сил 6 августа погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов с 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

На брифинге начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак доложил, что военные в момент вражеского обстрела находились в окопе и устанавливали инженерное оборудование.

О разговоре президентов

Зеленский утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. "Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей", – сказал Зеленский.

Впоследствии, в Кремле рассказали свою версию разговора. "Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения", – идется в сообщении пресс-службы Путина.

Позже на сайте президента Украины появился пресс-релиз, согласно которому "Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины".

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Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

В ответ на петицию к президенту уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Владимир Зеленский ответил, что уже сделал это. После инаугурации Зеленский переформатировал Администрацию президента в Офис президента. Андрей Богдан, который был главой АП, стал руководителем ОП.

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном, во время которого проинформировал своего французского коллегу о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела. Макрон согласился с необходимостью проведения встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время.

Государственное бюро расследований вызвало Петра Порошенко на допрос 12 августа по делу о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой".

Зеленский заявил, что вскоре Украина законодательно упростит получение разрешения для посещения оккупированного Крыма для переселенцев.

Верховный Суд возобновил арест всего движимого и недвижимого имущества предприятия "Ровноазот", которое принадлежит Дмитрию Фирташу.