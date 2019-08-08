Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США заморозили миллиарды долларов предназначенных на международную помощь

Четверг, 8 августа 2019, 06:43

Правительство США приказало двум федеральным агентствам заморозить миллиарды долларов, которые были ранее выделены Конгрессом США для международной помощи.

Соответствующий приказ будет действовать до завершения процедуры рассмотрения, которую проводит Служба управления и бюджета США, пишет Голос Америки.

Служба приказала Государственному департаменту и Агентства США по международному развитию отчитаться о "незадействованных ресурсах" по статьям о международной помощи и прекратить использовать средства, которые до сих пор не расписали на конкретные цели.

Служба управления и бюджета США определила 10 участков, которых коснется замораживание средств, включительно с международными проектами по охране здоровья, инициативами, которые касаются наркотиков и миротворческой деятельности, и содействия развитию.

В то же время критики приказа утверждают, что он помешает агентствам США распределить от 2 до 4 миллиардов долларов. Перосмотру со стороны Службы управления и бюджета подлежат средства с 2018-го и 2019-го фискальных лет. Агентства США теряют средства не использованные до 30 сентября финансового года.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
США
США выделили Тайваню военную помощь на $345 миллионов
Трамп обещает бороться за пост президента США, даже если его посадят
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на рекордные около $900 млрд
Последние новости
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
Все новости...
Реклама: