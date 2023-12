США заморозили миллиарды долларов предназначенных на международную помощь

Правительство США приказало двум федеральным агентствам заморозить миллиарды долларов, которые были ранее выделены Конгрессом США для международной помощи.

Соответствующий приказ будет действовать до завершения процедуры рассмотрения, которую проводит Служба управления и бюджета США, пишет Голос Америки.

Служба приказала Государственному департаменту и Агентства США по международному развитию отчитаться о "незадействованных ресурсах" по статьям о международной помощи и прекратить использовать средства, которые до сих пор не расписали на конкретные цели.

For folks asking, here’s the letter OMB sent to ⁦@StateDept⁩ ordering a foreign aid freeze. It’s a gambit the White House has tried (unsuccessfully) before, and we’ll see how Congress reacts this time. pic.twitter.com/S5zHEYTJqb