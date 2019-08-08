США заморозили миллиарды долларов предназначенных на международную помощь

Правительство США приказало двум федеральным агентствам заморозить миллиарды долларов, которые были ранее выделены Конгрессом США для международной помощи.

Соответствующий приказ будет действовать до завершения процедуры рассмотрения, которую проводит Служба управления и бюджета США, пишет Голос Америки.

Служба приказала Государственному департаменту и Агентства США по международному развитию отчитаться о "незадействованных ресурсах" по статьям о международной помощи и прекратить использовать средства, которые до сих пор не расписали на конкретные цели.

For folks asking, here’s the letter OMB sent to ⁦@StateDept⁩ ordering a foreign aid freeze. It’s a gambit the White House has tried (unsuccessfully) before, and we’ll see how Congress reacts this time. pic.twitter.com/S5zHEYTJqb — Nahal Toosi (@nahaltoosi) August 7, 2019

Служба управления и бюджета США определила 10 участков, которых коснется замораживание средств, включительно с международными проектами по охране здоровья, инициативами, которые касаются наркотиков и миротворческой деятельности, и содействия развитию.

В то же время критики приказа утверждают, что он помешает агентствам США распределить от 2 до 4 миллиардов долларов. Перосмотру со стороны Службы управления и бюджета подлежат средства с 2018-го и 2019-го фискальных лет. Агентства США теряют средства не использованные до 30 сентября финансового года.