США заморозили миллиарды долларов предназначенных на международную помощь

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Четверг, 8 августа 2019, 06:43

Правительство США приказало двум федеральным агентствам заморозить миллиарды долларов, которые были ранее выделены Конгрессом США для международной помощи.

Соответствующий приказ будет действовать до завершения процедуры рассмотрения, которую проводит Служба управления и бюджета США, пишет Голос Америки.

Служба приказала Государственному департаменту и Агентства США по международному развитию отчитаться о "незадействованных ресурсах" по статьям о международной помощи и прекратить использовать средства, которые до сих пор не расписали на конкретные цели.

Служба управления и бюджета США определила 10 участков, которых коснется замораживание средств, включительно с международными проектами по охране здоровья, инициативами, которые касаются наркотиков и миротворческой деятельности, и содействия развитию.

В то же время критики приказа утверждают, что он помешает агентствам США распределить от 2 до 4 миллиардов долларов. Перосмотру со стороны Службы управления и бюджета подлежат средства с 2018-го и 2019-го фискальных лет. Агентства США теряют средства не использованные до 30 сентября финансового года.

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Темы: США


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