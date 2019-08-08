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Менеджер госбанка за взятки списывал проблемные кредиты

Четверг, 8 августа 2019, 08:45

Менеджер Одесского филиала одного из государственных банков систематически требовал взятки за списание кредиторской задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что "выгода" составляла 50% от размера ссуды.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства менеджером взятки в размере почти 45 тысяч гривен.

 
фото сбу

Правоохранители задержали сотрудника банка на рабочем месте после получения части взятки - более 34 тысяч гривен.

Сообщается, что во время обысков у него обнаружили наличные и черновые записи, подтверждающие получение менеджером более 200 тысяч гривен "отступных".

 
фото сбу

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение взятки).

Украинская правда
Темы: СБУбанкивзяткакредит
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