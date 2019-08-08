Менеджер госбанка за взятки списывал проблемные кредиты

0 просмотров
Четверг, 8 августа 2019, 08:45

Менеджер Одесского филиала одного из государственных банков систематически требовал взятки за списание кредиторской задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что "выгода" составляла 50% от размера ссуды.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства менеджером взятки в размере почти 45 тысяч гривен.

 
фото сбу

Правоохранители задержали сотрудника банка на рабочем месте после получения части взятки - более 34 тысяч гривен.

Сообщается, что во время обысков у него обнаружили наличные и черновые записи, подтверждающие получение менеджером более 200 тысяч гривен "отступных".

 
фото сбу

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение взятки).

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СБУ банки взятка кредит


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ задержала краматорчанина, который воевал за "ДНР" и приехал за паспортами 7 августа 2019, 20:13
Депутата горсовета в Запорожской области задержали за взяточничество  7 августа 2019, 19:01
Скандальный визит из ОРЛО: в СБУ объяснили, почему не задержали "гостей" 7 августа 2019, 18:19
Все новости
Главные новости
Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана: несколько десятков пострадавших, есть погибший
В Киевской области снова горит птицефабрика
ГБР вызвало нардепов на допросы в связи с назначением Гройсмана премьером – Схемы
Скандальный визит из ОРЛО: в СБУ объяснили, почему не задержали "гостей"
Все новости
путешествия

Защитите долину Боржава в Закарпатье

#это правда?

6 органов, которые вы убиваете курением сигарет

Опыт

Как это – держать хищника в доме

Поиск по сайту
Архив
Весь архів