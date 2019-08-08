В Киеве будут судить ветерана АТО, прострелившего ногу журналисту

Источник: прокуратура Киева

В суд направили обвинительное заключение в отношении 45-летнего киевлянина, который из хулиганских побуждений устроил стрельбу в развлекательном заведении Киева и ранил посетителя.

Детали: По результатам следствия обвинительный акт по ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.129 УК (угроза убийством) и ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) направлен в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец: "Во время досудебного следствия подозреваемый свою вину не признал. Воспользовавшись ст. 63 Конституции Украины он вообще отказался от дачи показаний. 8 августа обвинительный акт был направлен в суд, ждем подготовительное заседание".

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