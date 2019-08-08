ГУД еще при Порошенко летала "Розой ветров" Коломойского

Источник: "Наши деньги"

Государственное авиационное предприятие "Украина" Государственного управления делами еще в 2018 году использовало самолеты ООО "Авиационная компания "Роза ветров" олигарха Игоря Коломойского.

Детали: В 2018 году ГАП "Украина" через торги заказало авиаперевозок на 35,15 млн грн. Тогда "Роза ветров" получила подряд по ближнемагистральные перевозки на 4,39 млн грн, однако ей было выплачено по соглашению 2,95 млн грн.

Подряд по среднемагистральные перевозки выиграла другая компания.

"Windrose" контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Учредителями авиакомпании "Роза ветров" записано ООО "Райдел" Коломойского, ООО "Феста", ООО "Ренли" и кипрские оффшоры "Брегензер Лимитед" (Bregenzer Limited) и "Перфекций Лтд" (Perfekciy Ltd).

Что было раньше: ГАП "Украина" ГУД в июне и августе 2019 года заключило два соглашения с "Розой ветров" об услугах пассажирского воздушного транспорта и резервирования самолетов для выполнения литерных перевозок на общую сумму 44,70 млн грн.

На 2019 год в авиакомпании заказали услуги по среднемагистральным перевозкам на 35,10 млн грн и ближнемагистральным перевозкам на 9,60 млн грн.

Для первых она будет использовать два самолета Airbus 320 (бортовые номера UR-WRM, UR-WRW) и четыре самолета Airbus 321 (UR-WRI, UR-WRH, UR-WRJ, UR-WRT), а для других - четыре самолета Embraer- 145 (UR-DNG, UR-DNR, UR-DNT, UR-DPB).

Закупки провели за переговорной процедурой, потому что открытые торги дважды отменяли из-за недостатка участников.

По документации покупатель требовал от участника иметь не менее двух самолетов.

Для среднемагистральных перевозок требовались самолеты с расстоянием полета с полной загрузкой от 4500 км по крайней мере на 42 места, из которых два - в бизнес-классе.

Для ближнемагистральных перевозок требовались самолеты с расстоянием полета с полной загрузкой 2000-3500 км по крайней мере на 14 мест, из которых два - в бизнес-классе.

Самолеты должны были пройти не более четырех капремонтов, выполнить не менее трех полетов после базового техобслуживания, провести контрольные полеты после техобслуживания, а также быть допущенными Госавиаслужбой и управлением госохраны.