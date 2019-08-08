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В Грузии приспустили флаги в память о жертвах российско-грузинской войны

Четверг, 8 августа 2019, 11:58

В Грузии над всеми зданиями государственных ведомств 8 августа приспущены государственные флаги в память о жертвах российско-грузинской войны 11 лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В память о погибших во время боевых действий в августе 2008 года флаги приспущены над парламентом, президентским дворцом, перед администрацией правительства и другими зданиями государственных структур как в Тбилиси, так и в других городах и регионах страны.

К 11-й годовщине августовской войны по всей стране проходят акции памяти, организованные правительством и общественными организациями.

Во время военных действий с грузинской стороны погибли 408 человек, из них 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя.

В результате военного конфликта беженцами стали 26 тысяч жителей грузинских сел региона. Общее количество вынужденно перемещенных лиц, с учетом грузинского населения, покинувшего Абхазию в 1993 году, составило 263 598 человек.

Россия в августе 2008 года официально признала независимость Цхинвали и Сухуми. Правительство в Тбилиси в ответ разорвало дипломатические отношения с Москвой, а самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия объявило оккупированными территориями.

Темы: ГрузияРосcиявойна
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