Экс-президент Кыргызстана похвалился, что сам стрелял по спецназу во время штурма – РосСМИ
Источник: "ТАСС", "Радио Азаттык"
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев стрелял по бойцам спецназа во время штурма его резиденции в деревне Кой-Таш.
Детали: 8 августа Атамбаев рассказал журналистам, что "старался не попадать" в людей, а у его сторонников оружия не было. Он также выразил готовность содействовать освобождению задержанных его сторонниками бойцов спецподразделения "Альфа".
Кроме того, экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.
Что было раньше: Спецназ Кыргызстана дважды штурмовал резиденцию Атамбаева. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.
В ходе столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец, раненный при штурме, скончался. По версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.
Силовики покинули Кой-Таш около 3:30 ночи в четверг, 8 августа. Задержать экс-президента не удалось.
Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.
8 августа после обеда сторонники Атамбаева отпустили заложников в обмен на восстановление властями электроснабжения и связи в селе. Бойцов спецназа увезли из резиденции представители госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.
Предыстория:
- Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока.
- 27 июня 2019 года парламент Кыргызстана проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения к уголовной ответственности.
- Атамбаева подозревают в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Кроме того, по данным журналистов, экс-президент скрыл в декларации земельные участки.
- Атамбаев считает, что подвергается политическому преследованию со стороны властей, а все обвинения в свой адрес называет "чушью".