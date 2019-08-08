Экс-президент Кыргызстана похвалился, что сам стрелял по спецназу во время штурма – РосСМИ

0 просмотров
Четверг, 8 августа 2019, 12:49

Источник: "ТАСС"

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев стрелял по бойцам спецназа во время штурма его резиденции в деревне Кой-Таш.

Детали: 8 августа Атамбаев рассказал журналистам, что "старался не попадать" в людей, а у его сторонников оружия не было. Он также выразил готовность содействовать освобождению задержанных его сторонниками бойцов спецподразделения "Альфа".

Кроме того, экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

Что было раньше: Спецназ Кыргызстана дважды штурмовал резиденцию Атамбаева. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.

В ходе столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец, раненный при штурме, скончался. По версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

Силовики покинули Кой-Таш около 3:30 ночи в четверг, 8 августа. Задержать экс-президента не удалось. 

Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

Предыстория:

  • Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока.
  • 27 июня 2019 года парламент Кыргызстана проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения к уголовной ответственности.
  • Атамбаева подозревают в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Кроме того, по данным журналистов, экс-президент скрыл в декларации земельные участки.
  • Атамбаев считает, что подвергается политическому преследованию со стороны властей, а все обвинения в свой адрес называет "чушью".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кириленко


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кириленко объяснил, чем опасен референдум "о мире" с РФ 22 мая 2019, 10:19
Кириленко хочет, чтобы Зеленский обратился к суду насчет закона о языке 11 мая 2019, 11:03
"Евровидение": Хватит спекулировать на патриотизме 28 февраля 2019, 16:00
Все новости
Главные новости
В деле "Роттердам+" сообщили о подозрении экс-главе НКРЭКУ и еще 5 лицам
Зеленский решил вернуть казино
В этом году мы проведем земельную реформу – президент
Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана: несколько десятков пострадавших, есть погибший
Все новости
исследование

Сколько нужно спать и что может означать слишком длительный сон

Образование

120 бесплатных онлайн-курсов от Prometheus, Edera, ВУМonline, Wisecow

здоровье

7 мифов о грудном вскармливании

Поиск по сайту
Архив
Весь архів