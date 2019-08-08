Экс-президент Кыргызстана похвалился, что сам стрелял по спецназу во время штурма – РосСМИ

Источник: "ТАСС", "Радио Азаттык"

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев стрелял по бойцам спецназа во время штурма его резиденции в деревне Кой-Таш.

Детали: 8 августа Атамбаев рассказал журналистам, что "старался не попадать" в людей, а у его сторонников оружия не было. Он также выразил готовность содействовать освобождению задержанных его сторонниками бойцов спецподразделения "Альфа".

Кроме того, экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

Что было раньше: Спецназ Кыргызстана дважды штурмовал резиденцию Атамбаева. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.

В ходе столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец, раненный при штурме, скончался. По версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

Силовики покинули Кой-Таш около 3:30 ночи в четверг, 8 августа. Задержать экс-президента не удалось.

Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

8 августа после обеда сторонники Атамбаева отпустили заложников в обмен на восстановление властями электроснабжения и связи в селе. Бойцов спецназа увезли из резиденции представители госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.

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