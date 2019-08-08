В России бывший следователь требует завести дело против Сталина

В России бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ Игорь Степанов требует от следователей возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.

Об этом пишет в четверг издание "Коммерсант".

Степанов пытается добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок, проводимых по приказу НКВД №00447 от 30 июля 1937 года, подписанному вождем СССР.

В документе даны конкретные цифры: расстрелять 82,7 тыс. человек и еще 193,4 тыс. человек выслать в лагеря.

Таким образом, указал в заявлении, поданном в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, Степанов, Сталина следует считать "организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан". Репрессированы были и родственники Степанова – около 20 человек, в основном священники.

Отмечается, что СКР РФ направил заявление в ГСУ СКР по Москве, и больше известий оттуда не было. А Генпрокуратура РФ почему-то переслала заявление в Ивановскую область.

Следователи ивановского следственного управления СКР отказались принимать заявление и проводить процессуальную проверку, пояснив, что бывший коллега не сообщил "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления" в действиях Сталина.

Степанов обжаловал отказ в областной прокуратуре, надзирающей за работой следователей. Но заместитель прокурора Евгений Романовский не нашел нарушений.

Господин Степанов обжаловал этот ответ, сославшись уже на Конституционный суд РФ, который в определении от 25 июня этого года указал на незаконность отказа в принятии заявления без процессуальной проверки. Он подчеркивает, что готов дойти до Европейского суда по правам человека, причем его цель не само уголовное дело, а официальная правовая оценка.

Как известно, в Украине в 2010 году решением суда Иосиф Сталина и ряд советских руководителей были признаны виновными в организации в 1932-1933 годах Голодомора-геноцида.

"Я хочу, как на Украине, чтобы было подтверждено преступление Сталина", – пояснил Степанов.

Опрошенные журналистами эксперты называют требование Степанова "новаторством", поскольку в России преступные действия Сталина официально не осуждены.

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Напомним: