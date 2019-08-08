За 14 кандидатов на выборах никто не проголосовал
Источник: общественное движение "Честно"
На внеочередных парламентских выборах 14 кандидатов в депутаты набрали ноль голосов – все баллотировались в округах Донецкой и Луганской областей.
Детали: 11 из них "избирались" в округе №51 Донецкой области, 3 – в округе №105 Луганской области. Все самовыдвиженцы.
Сами кандидаты не проголосовали за себя, потому что многие из них живут за пределами округа, в других областях.
По мнению активистов, это дает основания утверждать, что кандидаты были зарегистрированы как технические.
Донецкая область:
Житинский Игорь
Карбан Игорь
Кроха Олег
Олейник Андрей
Остапенко Леся
Ромашкина Алина
Степаненко Александр
Чанов Дмитрий
Черенкова Марина
Шморгун Юрий
Ясиновский Владимир
Луганская область:
Никитченко Владимир
Подгорная Дария
Смольников Иван
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О технических кандидатах на президентских выборах:
Армия клонов. Кто такие технические кандидаты и кому они мешают
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