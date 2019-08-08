За 14 кандидатов на выборах никто не проголосовал

Источник: общественное движение "Честно"

На внеочередных парламентских выборах 14 кандидатов в депутаты набрали ноль голосов – все баллотировались в округах Донецкой и Луганской областей.

Детали: 11 из них "избирались" в округе №51 Донецкой области, 3 – в округе №105 Луганской области. Все самовыдвиженцы.

Сами кандидаты не проголосовали за себя, потому что многие из них живут за пределами округа, в других областях.

По мнению активистов, это дает основания утверждать, что кандидаты были зарегистрированы как технические.

Донецкая область:

Житинский Игорь

Карбан Игорь

Кроха Олег

Олейник Андрей

Остапенко Леся

Ромашкина Алина

Степаненко Александр

Чанов Дмитрий

Черенкова Марина

Шморгун Юрий

Ясиновский Владимир

Луганская область:

Никитченко Владимир

Подгорная Дария

Смольников Иван

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