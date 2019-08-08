За 14 кандидатов на выборах никто не проголосовал

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Четверг, 8 августа 2019, 14:06

Источник: общественное движение "Честно" 

На внеочередных парламентских выборах 14 кандидатов в депутаты набрали ноль голосов – все баллотировались в округах Донецкой и Луганской областей. 

Детали: 11 из них "избирались" в округе №51 Донецкой области, 3 – в округе №105 Луганской области. Все самовыдвиженцы.

Сами кандидаты не проголосовали за себя, потому что многие из них живут за пределами округа, в других областях. 

По мнению активистов, это дает основания утверждать, что кандидаты были зарегистрированы как технические.

Донецкая область:

Житинский Игорь 

Карбан Игорь 

Кроха Олег 

Олейник Андрей 

Остапенко Леся 

Ромашкина Алина 

Степаненко Александр 

Чанов Дмитрий 

Черенкова Марина 

Шморгун Юрий 

Ясиновский Владимир 

Луганская область: 

Никитченко Владимир 

Подгорная Дария 

Смольников Иван 

Знать больше: Выборы в Верховную Раду 2019: Результаты подсчета голосов 

О технических кандидатах на президентских выборах: 

Армия клонов. Кто такие технические кандидаты и кому они мешают 

Дело техники. Как зарабатывают технические кандидаты 

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Темы: виборы Верховная Рада


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