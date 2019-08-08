Волынскому таможеннику вручили подозрение, потому что напал на журналистку

Источник: ГБР, "Детектор медиа"

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в умышленном телесном повреждении заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из постов Волынской таможни ГФС из-за нападения на журналистку.

Сообщение ГБР: "Правоохранитель, находясь на праздновании дня рождения коллеги в ресторанно-гостиничном комплексе, вступил в конфликт с журналисткой местной телерадиокомпании.

Чиновник таможни с применением силы отобрал у журналистки мобильный телефон, причинив потерпевшей легкие телесные повреждения".

Детали: Сейчас работнику Волынской таможни ГФС сообщили о подозрении в умышленном легком телесном повреждении по ч.1 ст.125 УК.

Издание "Детектор медиа" пишет, что нападение на съемочную группу луцкого телеканала "Аверс" произошло еще 8 мая. Журналисты приехали снимать день рождения начальника пункта пограничного пропуска "Ягодин" Александра Оникийчука.

Инцидент произошел в ресторанно-гостиничном комплексе на берегу озера Свитязь в Шацком районе Волынской области.

По словам журналистки Маши Петручик, гости празднования разбили камеру, отобрали у водителя водительское удостоверение. В самой журналистки отобрали телефон и журналистское удостоверение, ей повредили палец.

Напомним:

За два первых месяца 2019 года зафиксировано 13 случаев физической агрессии к журналистам, в январе - 7, в феврале - 6.