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Джонсон призвал парламент поддержать Brexit 31 октября

Четверг, 8 августа 2019, 15:27

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов поддержать Brexit 31 октября, заявив, что они пообещали выполнить высказанную в 2016 году волю страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я думаю, что депутаты должны продолжать и выполнять то, что обещали людям этой страны снова и снова: они выполнят мандат 2016 года и покинут ЕС 31 октября", - сказал Джонсон журналистам в четверг.

Он не стал уточнять, планирует ли отложить проведение выборов на период после Brexit в случае, если парламент объявит ему вотум недоверия.

"Мы собираемся покинуть Европейский Союз 31 октября, за что проголосовали жители этой страны", - сказал он в ответ на вопрос о выборах.

Напомним,

  • Борис Джонсон настроен вывести страну из ЕС 31 октября - в том числе без соглашения с Брюсселем, реализовав сценарий "жесткого" Brexit.
  • Многие депутаты британского парламента, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона.

Темы: BrexitВеликобритания
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