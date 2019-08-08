Джонсон призвал парламент поддержать Brexit 31 октября

0 просмотров
Четверг, 8 августа 2019, 15:27

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов поддержать Brexit 31 октября, заявив, что они пообещали выполнить высказанную в 2016 году волю страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я думаю, что депутаты должны продолжать и выполнять то, что обещали людям этой страны снова и снова: они выполнят мандат 2016 года и покинут ЕС 31 октября", - сказал Джонсон журналистам в четверг.

Он не стал уточнять, планирует ли отложить проведение выборов на период после Brexit в случае, если парламент объявит ему вотум недоверия.

"Мы собираемся покинуть Европейский Союз 31 октября, за что проголосовали жители этой страны", - сказал он в ответ на вопрос о выборах.

Напомним,

  • Борис Джонсон настроен вывести страну из ЕС 31 октября - в том числе без соглашения с Брюсселем, реализовав сценарий "жесткого" Brexit.
  • Многие депутаты британского парламента, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Brexit Великобритания


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский и премьер-министр Великобритании должны встретиться после Brexit - посол 25 июля 2019, 02:58
Джонсон: Британия готова к выходу из ЕС 31 октября без соглашения 7 июля 2019, 06:50
В Facebook не нашли "никаких доказательств" вмешательства РФ в референдум по Brexit 25 июня 2019, 06:26
Все новости
Главные новости
Посольство США похвалило Зеленского "за храбрость"
У омбудсмена ищут уполномоченного по защите государственного языка
Зеленский встретился с Варфоломеем в Стамбуле
В деле "Роттердам+" сообщили о подозрении экс-главе НКРЭКУ и еще 5 лицам
Все новости
Лайфхаки

7 способов, которые помогут перестать храпеть

еда

Новые правила маркировки продуктов. Узнайте больше

прогноз

10 самых популярных специальностей 2019 году в Украине и за рубежом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів