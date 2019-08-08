Джонсон призвал парламент поддержать Brexit 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов поддержать Brexit 31 октября, заявив, что они пообещали выполнить высказанную в 2016 году волю страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я думаю, что депутаты должны продолжать и выполнять то, что обещали людям этой страны снова и снова: они выполнят мандат 2016 года и покинут ЕС 31 октября", - сказал Джонсон журналистам в четверг.

Он не стал уточнять, планирует ли отложить проведение выборов на период после Brexit в случае, если парламент объявит ему вотум недоверия.

"Мы собираемся покинуть Европейский Союз 31 октября, за что проголосовали жители этой страны", - сказал он в ответ на вопрос о выборах.

Напомним,