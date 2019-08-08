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Зеленский о встрече с Варфоломеем: Говорили обо всем

Четверг, 8 августа 2019, 15:40

Источник: Укринформ, сообщение Офиса президента

Вселенский патриарх Варфоломей провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и показал ему собор Святого Георгия в Стамбуле. Сейчас встреча закончилась.

Прямая речь Варфоломея: "Мы рады приветствовать вас во Вселенском Патриархате. Поздравляем вас с избранием президентом. Верим в вашу успешное служение на этом посту".

Зеленский: "Наша общая ценность – жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви".

Детали: Также в честь Зеленского Вселенский патриарх дал обед, а по завершении встречи провел президента к кортежу.

Прямая речь Зеленского: "Обо всем. Обо всем, что волнует всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне". 

 
Фото: Офіс Президента України

После этого президент отбыл на встречу в компанию Baykar Aerospace and Defense, которая выпускает беспилотники, где он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе этого предприятия.

Предыстория:

  • 7-8 августа президент Владимир Зеленский пребывает с официальным визитом в Турции.
  • Ранее он уже провел встречу с с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Темы: ЗеленскийцерковьТурция
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