Силовики задержали экс-президента Кыргызстана

Источник: "Радио Свобода", "Радио Азаттык", "ТАСС"

Силовики задержали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Сообщение штаба Атамбаева: "Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов".

Детали: Штаб экс-президента сообщил, что Атамбаев решил сам сдаться правоохранителям.

После этого его вывезли с территории резиденции в селе Кой-Таш.

Что было раньше: Спецназ Кыргызстана дважды штурмовалрезиденцию Атамбаева. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.

В ходе столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец, раненный при штурме, скончался. По версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

Силовики покинули Кой-Таш около 3:30 ночи в четверг, 8 августа. Задержать экс-президента не удалось.

Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

8 августа после обеда сторонники Атамбаева отпустили заложников в обмен на восстановление властями электроснабжения и связи в селе. Бойцов спецназа увезли из резиденции представители госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.

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