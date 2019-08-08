Силовики задержали экс-президента Кыргызстана
Источник: "Радио Свобода", "Радио Азаттык", "ТАСС"
Силовики задержали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
Сообщение штаба Атамбаева: "Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов".
Детали: Штаб экс-президента сообщил, что Атамбаев решил сам сдаться правоохранителям.
После этого его вывезли с территории резиденции в селе Кой-Таш.
Что было раньше: Спецназ Кыргызстана дважды штурмовалрезиденцию Атамбаева. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.
В ходе столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец, раненный при штурме, скончался. По версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.
Силовики покинули Кой-Таш около 3:30 ночи в четверг, 8 августа. Задержать экс-президента не удалось.
Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.
8 августа после обеда сторонники Атамбаева отпустили заложников в обмен на восстановление властями электроснабжения и связи в селе. Бойцов спецназа увезли из резиденции представители госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.
Предыстория:
- Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока.
- 27 июня 2019 года парламент Кыргызстана проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения к уголовной ответственности.
- Атамбаева подозревают в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Кроме того, по данным журналистов, экс-президент скрыл в декларации земельные участки.
- Атамбаев считает, что подвергается политическому преследованию со стороны властей, а все обвинения в свой адрес называет "чушью".