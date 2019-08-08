Силовики задержали экс-президента Кыргызстана

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Четверг, 8 августа 2019, 16:58

Источник: "Радио Свобода", "Радио Азаттык", "ТАСС"

Силовики задержали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Сообщение штаба Атамбаева: "Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов".

Детали: Штаб экс-президента сообщил, что Атамбаев решил сам сдаться правоохранителям.

После этого его вывезли с территории резиденции в селе Кой-Таш.

Что было раньше: Спецназ Кыргызстана дважды штурмовалрезиденцию Атамбаева. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.

В ходе столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец, раненный при штурме, скончался. По версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

Силовики покинули Кой-Таш около 3:30 ночи в четверг, 8 августа. Задержать экс-президента не удалось. 

Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

8 августа после обеда сторонники Атамбаева отпустили заложников в обмен на восстановление властями электроснабжения и связи в селе. Бойцов спецназа увезли из резиденции представители госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.

Предыстория:

  • Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока.
  • 27 июня 2019 года парламент Кыргызстана проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения к уголовной ответственности.
  • Атамбаева подозревают в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Кроме того, по данным журналистов, экс-президент скрыл в декларации земельные участки.
  • Атамбаев считает, что подвергается политическому преследованию со стороны властей, а все обвинения в свой адрес называет "чушью".

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Темы: скандал


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