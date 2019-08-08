Разумков говорит, что у Зеленского нет должности для Портнова
Источник: интервью Дмитрия Разумкова "BBC News Украина"
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что в офисе Владимира Зеленского не обсуждали предложение предоставить должность заместителю главы администрации президента Януковича Андрею Портнову.
Прямая речь: "Я лично с Портновым не знаком, у меня никогда не было возможности с ним пообщаться. Насколько мне известно, такие предложения (относительно должности Портнову в исполнительной власти - ред.) ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали. Поэтому комментировать, что возможно в будущем, некорректно".
Детали: Разумкову также намекнули, что за несколько дней до представления законопроекта президента Зеленского о люстрации, практически идентичное видение люстрации обнародовал Портнов.
Однако Разумков ответил, что этот вопрос к Портнову и он не может это комментировать.
Напомним:
- Ранее глава ОП Андрей Богдан заявлял, что бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов - его многолетний друг, а 80% сегодняшнего политикума - его бывшие клиенты.
- Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
- Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации: суд признал "действия Генпрокуратуры относительно Портнова противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 года недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права".
- В 2014 году Портнов был внесен в санкционный список ЕС, однако экс-чиновник получил шенгенскую визу в Швейцарию.
- В 2015 году ГПУ объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой, он был объявлен в розыск.
- В октябре 2015 года стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, снял санкции с Портнова, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.
- Прокуратура Крыма проверяла информацию про якобы причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
- В марте 2018 года стал известно, что прокуратура открыла дело по факту возможного преступления Портнова. Производство начали по статье "государственная измена".
- В свою очередь экс-первый заместитель главы АП заявил, что будет судиться с СБУ, которая заявила про его госизмену.
- Уже в марте 2019 года суд признал недостоверной информацию о том, что прокуратура возбудила, а СБУ будет расследовать дело относительно Портнова по статье государственная измена.
- 19 мая 2019 года экс-заместитель главы администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину.
- После этого он начал подавать в Государственное бюро расследований заявления с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.