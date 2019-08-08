Разумков говорит, что у Зеленского нет должности для Портнова

Источник: интервью Дмитрия Разумкова "BBC News Украина"

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что в офисе Владимира Зеленского не обсуждали предложение предоставить должность главе администрации президента Януковича Андрею Портнову.

Прямая речь: "Я лично с Портновым не знаком, у меня никогда не было возможности с ним пообщаться. Насколько мне известно, такие предложения (относительно должности Портнову в исполнительной власти - ред.) ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали. Поэтому комментировать, что возможно в будущем, некорректно".

Детали: Разумкову также намекнули, что за несколько дней до представления законопроекта президента Зеленского о люстрации, практически идентичное видение люстрации обнародовал Портнов.

Однако Разумков ответил, что этот вопрос к Портнову и он не может это комментировать.

Напомним: