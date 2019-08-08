Дело полковника милиции, разогнавшего Евромайдан в Харькове, закрыто – истек срок

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Четверг, 8 августа 2019, 18:06

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокуратуру Харьковской области

Уголовное производство в отношении экс-замначальника горуправления милиции Харькова Александра Гапуры, обвиняемого в разгоне Евромайдана в 2014 году, закрыто в связи с тем, что истек срок давности.

Детали: 14 мая судья Виктор Ежов удовлетворил ходатайство адвоката Гапуры Александра Гунченко об освобождении его подзащитного от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

В судебном заседании прокурор ходатайство поддержал и просил его удовлетворить. Пострадавшие оставили рассмотрение ходатайства на усмотрение Червонозаводского районного суда Харькова.

27 июня суд опубликовал текст определения о закрытии производства в Едином госреестре судебных решений.

Определение должно было вступить в силу "по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного Кодексом, если такая жалоба не была подана".

Прокуратура не подавала апелляцию, поскольку производство было закрыто по срокам давности.

 

Предыстория:

  • 19 февраля 2014 года более ста активистов блокировали ворота Академии внутренних войск, чтобы не допустить выезда курсантов в Киев для подавления Майдана. Активистов избили молодые люди, доставленные на место происшествия на автобусах. Милиция приняла их сторону.
  • В Червонозаводском райсуде Харькова три свидетеля обвинения дали показания против Гапуры, подозреваемого в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям.
  • Адвокат Гапуры настаивал на невиновности подзащитного, утверждая, что "свидетели не указывают конкретно на Гапуру как виновного в противоправных действиях, хотя он действительно был на месте происшествия по долгу службы".

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Темы: Евромайдан милиция суд


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