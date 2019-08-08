Новости 8 августа: Подозрения в деле "Роттердам+", инициативы Зеленского

В деле "Роттердам+" сообщили о подозрении экс-главе НКРЭКУ, Зеленский решил вернуть казино — новости, которые были актуальны 8 августа.

О "Роттердам+"

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ, в так называемом делу "Роттердам+". Их злоупотребление нанесло государству более 18 миллиардов 868 миллионов гривен убытков.

Позже детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.

Об инициативах Зеленского

Президент Владимир Зеленский намерен возобновить работу казино в Украине. "Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире", – заявил президент, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

Также Зеленский заявил, что в этом году будет проведена земельная реформа, которая "уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 миллионов гектаров, которая является одной из лучших в мире по своему качеству".

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

В посольстве Соединенных Штатов выразили поддержку действиям президента Украины Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины после провокации боевиков на Донбассе, в результате которого погибли 4 военных.

В Стамбуле на Фанаре состоялась встреча президента Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем. Они общались в узком кругу, и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Также у Зеленского и Варфоломея был праздничный обед, который длился более часа.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий созвал первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов на 9 августа.

После обеда 8 августа столицу и область накрыли ливень с грозой и град, в результате чего дороги превратились в речки, а подземные пешеходные переходы затопило. Сильный ветер повалил много деревьев, повреждены автомобили.

Суд предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам структурных подразделений Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов. Все из-за стоимости строительства участка Большой Окружной дороги длиной в 1,8 км, которая выросла с почти 326 млн гривен до более чем 1,1 млрд гривен.