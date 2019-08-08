День в зоне ООС: 5 вражеских обстрелов, без потерь
Четверг, 8 августа 2019, 21:26
Источник: пресс-центр Объединенных сил в Facebook
В течение суток 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.
Детали: Враг обстреливал позиции подразделений ОС из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Факты огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Богдановка, Водяное, Новотроицкое и Верхнеторецкое.
Потерь в результате вражеских обстрелов в составе подразделений Объединенных сил не было.
Напомним:
- В среду боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда