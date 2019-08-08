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День в зоне ООС: 5 вражеских обстрелов, без потерь

Четверг, 8 августа 2019, 21:26

Источник: пресс-центр Объединенных сил в Facebook

В течение суток 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.

Детали: Враг обстреливал позиции подразделений ОС из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Факты огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Богдановка, Водяное, Новотроицкое и Верхнеторецкое.

Потерь в результате вражеских обстрелов в составе подразделений Объединенных сил не было.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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