День в зоне ООС: 5 вражеских обстрелов, без потерь

Источник: пресс-центр Объединенных сил в Facebook

В течение суток 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.

Детали: Враг обстреливал позиции подразделений ОС из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Факты огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Богдановка, Водяное, Новотроицкое и Верхнеторецкое.

Потерь в результате вражеских обстрелов в составе подразделений Объединенных сил не было.

Напомним: