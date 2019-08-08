"Заря" и "Мариуполь" начали с ничьих 3 раунд квалификации Лиги Европы

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Четверг, 8 августа 2019, 22:38

Луганская "Заря" и ФК "Мариуполь" добились ничейных результатов в первых матчах 3 раунда квалификации Лиги Европы.

Поединки прошли в четверг, 8 августа.

"Мариуполь" в Одессе выстоял в матче с голландским АЗ благодаря лишь великолепной игре своего вратаря Рустама Худжамова. По меньшей мере дважды спасал Худжамов "Мариуполь" в первом тайме и раз с пять в заключительной 45-минутке.

Мариупольцы за весь матч не создали у ворот АЗ ни одного реального голевого момента. За 90 минут у украинского клуба было всего четыре удара, один из которых в створ. Голландцы 18 раз били по воротам Худжамова, из них семь ударов были в створ.

Ответный матч пройдет через неделю в Нидерландах.

Сумела отстоять положительный результат в Софии луганская "Заря" в поединке с местным ЦСКА. Матч завершился с ничейным счетом 1:1. Болгарская команда первой отрыла счет в игре. На 13-й минуте Эвандро ла Силва переправил мяч в ворота после прострела с фланга.

На первой добавленной минуте к первому тайму луганская команда сравнивает счет. Главный арбитр матча назначил пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой. С 11 метров Владлен Юрченко переиграл вратаря хозяев - 1:1.

Во втором тайме у "Зари" было несколько возможностей, чтобы вырвать победу. С выгодных позиций пробивали Дмитрий Иванисеня и Филипп Будковский.

Ответная игра пройдет через неделю в Запорожье, и у "Зари" есть неплохие шансы, чтобы пройти в финальный раунд квалификации Лиги Европы.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футбол спорт


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