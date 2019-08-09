ООС: 9 обстрелов, без потерь

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 9 августа сообщил штаб ООС.

Враг обстреливал позиции украинсокой армии из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции ЗСУ обстреляны 1 раз.

"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксовано.От начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции ЗСУ", - сообщили военные.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заверили в штабе.

Напомним: