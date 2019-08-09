ООС: 9 обстрелов, без потерь
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня.
О ситуации по состоянию на 7 часов 9 августа сообщил штаб ООС.
Враг обстреливал позиции украинсокой армии из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции ЗСУ обстреляны 1 раз.
"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксовано.От начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции ЗСУ", - сообщили военные.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заверили в штабе.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.