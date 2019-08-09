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Чехия изменила правила выдачи рабочих карт украинцам

Пятница, 9 августа 2019, 08:42

МВД Чехии изменило правила выдачи украинским гражданам рабочих карт.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Radio Praha.

Изменения касаются прежде всего возможности сменить работодателя после получения первой рабочей карты. Теперь это можно сделать не ранее, чем через 6 месяцев после ее выдачи. Уволиться раньше указанного срока можно в случае, если работодатель нарушает права работника.

"В других случаях нужно не позднее, чем за 30 дней до запланированной смены места работы или позиции, подать уведомление об изменениях в Министерство внутренних дел Чешской Республики", - говорится в сообщении.

В начале июня чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 000 человек.

По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех иностранцев, работающих в республике.

Темы: ЧехияУкраинаробота
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