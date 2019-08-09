СБУ подозревает разглашение гостайны при строительстве ЖК в центре Киева

Следователи Главного управления Службы безопасности в Киеве и Киевской области проверяют возможное разглашение государственной тайны при разработке проекта строительства ЖК "Тетрис Холл" по ул. Деловая, 5 в Киеве.

Об этом сообщают "Наши гроши" со ссылкой на данные Единого госреестра судебных решений.

По данным следствия, должностные лица подрядных строительных организаций, ведущих строительство многоквартирных жилых и офисных помещений в Киеве, получили незаконным образом данные с ограниченным доступом с грифом "Секретно".

Сообщается, что в дальнейшем, без предусмотренного разрешения, использовали их как основание для проектирования жилого комплекса и получение необходимой разрешительной документации.

Следователи отмечают, что строительство ЖК "Тетрис Холл" осуществляется на прилегающей территории Госпредприятия "Научно-исследовательский институт"Квант", который входит в предприятий оборонно-промышленного комплекса.

фото наши гроши

"По имеющейся у следствия информации, картографические данные (топографическая съемка масштаба 1:500) территории, на которой ведутся строительные работы, имеют гриф ограничения доступа - "секретно" в связи с размещением под ней системы подземных коммуникаций ГП "НИИ "Квант"", - говорится в публикации.

Отмечается, что наличие у заказчика строительства топографической съемки масштаба 1:500 обязательна для проектирования объекта и получения необходимой разрешительной документации. Поэтому, в СБУ усматривают признаки совершения преступления, предусмотренного ст. 328 УК Украины, которые заключаются в разглашении государственной тайны.

фото наши гроши

В июне суд предоставил следователям временный доступ к указанным графическим материалам с грифом "секретно", а также обращения частных геодезических организаций, которые занимаются разработкой топосъемки, для получения исходных данных на разработку топографической съемки М 1:500. Эти документы хранятся в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Сообщается, что заказчиками строительства ЖК "Тетрис Холл" является ООО "Печерск-2006" и ООО "Современный квартал", генподрядчиком строительства является ООО "Канбуд".

Владельцами компании "Печерск-2006" является Владимир Брынзак, Ефим и Геннадий Вайнштейны, Сергей Бубка, Сергей Мошак и ООО "Реноме-2008" (принадлежит В.Бринзаку, С.Бубке, Г.Вайнштейну).

Сергей Бубка - президент Национального олимпийского комитета, а Владимир Брынзак - вице-президент, возглавляющий Федерацию биатлона Украины. Сергей Мошак был народным депутатом от Партии регионов. Геннадий Вайнштейн известен как владелец виргинской компании "Вантер Холдингз Лимитед", причастен к страховой компании "Реноме".

Учредителями ООО "Современный квартал" является Денис Морозов, Сергей Лихицкий, Роман Шаргею, анастасия Шимчук и Дмитрий Махно. Денис Морозов является руководителем департамента продаж девелоперской компании KAN Development.

Сообщается, что ООО "Современный квартал" зарегистрирован по одному адресу с генподрядчиком строительства - ООО "Канбуд", учредителями которого являются ООО "Холдинг Строй" (80%), АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд" Авант "(10%) и Игорь Никонов (10%), бывший первый заместитель председателя КГГА Виталия Кличко.