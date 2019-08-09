США и Украина запустили совместный ядерный проект

Источник: Посольство Украины в США

Украина и США запустили в Вашингтоне проект сотрудничества по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии.

Сообщение посольства: "В рамках мероприятия посольство представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру", которую можно увидеть в Университете Джорджа Вашингтона".

Детали: Открывал конференцию посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил важность развития украинско-американских отношений в ядерной сфере, в частности "в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома".

По словам Чалого, в Украины есть большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере.

Напомним:

19 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда чрезвычайных и полномочных послов Украины.

Среди уволенных – посол Украины в США Валерий Чалый. Он был назначен на должность бывшим президентом Петром Порошенко в 2015 году.

2 августа Россия и США официально подтвердили, что договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.

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