Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США и Украина запустили совместный ядерный проект

Пятница, 9 августа 2019, 10:08

Источник: Посольство Украины в США

Украина и США запустили в Вашингтоне проект сотрудничества по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии.

Сообщение посольства: "В рамках мероприятия посольство представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру", которую можно увидеть в Университете Джорджа Вашингтона".

 

Детали: Открывал конференцию посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил важность развития украинско-американских отношений в ядерной сфере, в частности "в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома".

По словам Чалого, в Украины есть большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере.

Напомним:

  • 19 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда чрезвычайных и полномочных послов Украины.
  • Среди уволенных – посол Украины в США Валерий Чалый. Он был назначен на должность бывшим президентом Петром Порошенко в 2015 году.
  • 2 августа Россия и США официально подтвердили, что договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.

Читайте также: Ракеты без ограничений: какие последствия для Украины будет иметь выход США из ядерного договора с РФ

Ракеты без ограничений: какие последствия для Украины будет иметь выход США из ядерного договора с РФ

Украинская правда
Темы: СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
США
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Последние новости
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
Все новости...
Реклама: