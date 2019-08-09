Двое столичных прокуроров погорели на взятке

Источник: Национальная полиция

В Киеве полиция разоблачила во взяточничестве прокуроров, требовавших пять тысяч долларов с директора сети автозаправочных станций.

Детали: Следствие установило, что за указанную сумму взятки фигуранты обещали не привлекать последнего к уголовной ответственности и не вмешиваться в хозяйственную деятельность АЗС.

8 августа двух прокуроров Киевской местной прокуратуры №2 и посредника задержали непосредственно при получении взятки.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.