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Двое столичных прокуроров погорели на взятке

Пятница, 9 августа 2019, 10:53

Источник: Национальная полиция

В Киеве полиция разоблачила во взяточничестве прокуроров, требовавших пять тысяч долларов с директора сети автозаправочных станций.

Детали: Следствие установило, что за указанную сумму взятки фигуранты обещали не привлекать последнего к уголовной ответственности и не вмешиваться в хозяйственную деятельность АЗС.

8 августа двух прокуроров Киевской местной прокуратуры №2 и посредника задержали непосредственно при получении взятки.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

 
 

Украинская правда

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Темы: прокуратураполицияКиев
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