Двое столичных прокуроров погорели на взятке
Пятница, 9 августа 2019, 10:53
Источник: Национальная полиция
В Киеве полиция разоблачила во взяточничестве прокуроров, требовавших пять тысяч долларов с директора сети автозаправочных станций.
Детали: Следствие установило, что за указанную сумму взятки фигуранты обещали не привлекать последнего к уголовной ответственности и не вмешиваться в хозяйственную деятельность АЗС.
8 августа двух прокуроров Киевской местной прокуратуры №2 и посредника задержали непосредственно при получении взятки.
Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
Украинская правда