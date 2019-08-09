Двое столичных прокуроров погорели на взятке

1098 просмотров
Пятница, 9 августа 2019, 10:53

Источник: Национальная полиция

В Киеве полиция разоблачила во взяточничестве прокуроров, требовавших пять тысяч долларов с директора сети автозаправочных станций.

Детали: Следствие установило, что за указанную сумму взятки фигуранты обещали не привлекать последнего к уголовной ответственности и не вмешиваться в хозяйственную деятельность АЗС.

8 августа двух прокуроров Киевской местной прокуратуры №2 и посредника задержали непосредственно при получении взятки.

Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

 
 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: прокуратура полиция Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
Ликвидировать нельзя реформировать. Что не так с прокуратурой Матиоса 8 августа 2019, 21:00
В Киеве будут судить ветерана АТО, прострелившего ногу журналисту 8 августа 2019, 10:01
Военные прокуроры написали коллективное заявление: Война еще не всех вылечила 7 августа 2019, 15:33
Все новости
Главные новости
ООС: 9 обстрелов, без потерь
Задержание экс-президента Кыргызстана: появилось видео
Новости 8 августа: Подозрения в деле "Роттердам+", инициативы Зеленского
Скандал у Смешко: из партии выгнали первого заместителя и нескольких членов
Все новости
поясняет Супрун

Вызывают ли негативные эмоции рак?

исследование

Сколько нужно спать и что может означать слишком длительный сон

поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів