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МИД назвало 3 страны-лидера по оформлению электронных виз в Украину

Пятница, 9 августа 2019, 12:52

С января по июль 2019 года больше всего украинских электронных виз оформляли граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц в Twitter, передает "Европейская правда".

"Гордимся в МИД Украины итогам оформления электронных виз в Украину за январь-июль 2019 года, которыми пользуются иностранцы из 52 стран", – написал он.

"Этому удобному новейшему механизму всего чуть больше года, но цифры красноречиво свидетельствуют о его эффективности", – сообщил Заяц.

По информации, которую он обнародовал, в 2019 году МИД централизованно оформил более 20 тысяч электронных виз иностранцам.

 

Самыми активными пользователями современной веб-платформы МИД еВизу стали граждане Китая (12 125), Австралии (2 368) и Саудовской Аравии (1 787).

Чаще всего оформляют украинские электронные визы с целью туризма (16 839), деловых поездок (2 355) и частных путешествий (618).

Самому молодому аппликанту на е-Визу было 2 месяца, самому старшему – 96 лет.

Темы: визыМИДмирКитайАвстралия
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