Зеленский сетует, что фейковых страниц Офиса президента стало больше

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Пятница, 9 августа 2019, 13:09

Источник: пост президента в Facebook

Президент Владимир Зеленский говорит, что в сети увеличилось количество фейковых страниц Офиса президента, но уверяет, что с этим явлением борются.

Прямая речь: "В нашей пресс-службы все чаще спрашивают - какие страницы Офиса президента являются официальными, а какие - фейковый. Запутаться действительно несложно, ведь фейковых значительно больше. Мы с этим боремся".

Детали: Как именно борются с ложными страницами ОПУ, глава государства не уточняет. Зеленский напоминает, что официальных страниц Офиса президента в соцсетях сейчас есть три: в Facebook, Twitter (верифицированы) и Telegram.

Почему это важно: В Офисе президента отмечали, что общаются с обществом не при посредничестве средств массовой информации, а напрямую, в том числе с помощью социальных сетей.

Украинская правда

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Темы: Зеленский соцсети СМИ


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