Глава ЦИК Беларуси о президентских выборах: Как с Зеленским не будет
Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина выразила сомнение в том, что "кандидат из интернета" сможет победить на президентских выборах в стране.
Об этом в интервью "СБ. Беларусь Сегодня".
"Прогнозировать, что в нашей стране "короли интернета" выиграют выборы, пока не приходится", - сказала Ермошина.
По ее словам, влияние интернета на выборы было хорошо заметно на примере Украины.
"Господин Зеленский вообще не проводил свою агитационную работу по телевидению, по сути, его "сделал президентом" интернет. Именно через сеть шли его заявления, фильмы, программы, ролики и так далее", - сказала она.
Ермошина добавила, надо учитывать, что далеко не все широко используют интернет и наибольшее влияние он оказывает на молодежь, которая не является активным участником выборов.
При этом глава Центризбиркома считает влияние интернета опасным.
"Влияние сети в информационном и идеологическом планах сегодня скорее вредное, нежели полезное. Интернет неоценим в плане поиска информации — научной, технической. Но в плане пропаганды он опасен", - подчеркнула она.
Напомним:
- В феврале 2019 года Ермошина отмечала, что выборы в Украине "выигрывают не более достойные, а те, кто может больше потратить на избирательную кампанию".
- Парламентскую избирательную кампанию в Украине 2014 года Ермошина назвыла аморальной.
- Во время акций протеста на выборах президента Беларуси 2010 года Ермошина так прокомментировала задержание активистов, в том числе большого числа женщин: "Это не женщины. Настоящие женщины сидят дома и варят борщ".
- Выборы президента Беларуси должны состояться в 2020 году, не позднее 30 августа.
- Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко призвал провести выборы в стране "без дури, без забора крови и стадионов", намекая на предвыборную кампанию в Украине.
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