Глава ЦИК Беларуси о президентских выборах: Как с Зеленским не будет

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина выразила сомнение в том, что "кандидат из интернета" сможет победить на президентских выборах в стране.

Об этом в интервью "СБ. Беларусь Сегодня".

"Прогнозировать, что в нашей стране "короли интернета" выиграют выборы, пока не приходится", - сказала Ермошина.

По ее словам, влияние интернета на выборы было хорошо заметно на примере Украины.

"Господин Зеленский вообще не проводил свою агитационную работу по телевидению, по сути, его "сделал президентом" интернет. Именно через сеть шли его заявления, фильмы, программы, ролики и так далее", - сказала она.

Ермошина добавила, надо учитывать, что далеко не все широко используют интернет и наибольшее влияние он оказывает на молодежь, которая не является активным участником выборов.

При этом глава Центризбиркома считает влияние интернета опасным.

"Влияние сети в информационном и идеологическом планах сегодня скорее вредное, нежели полезное. Интернет неоценим в плане поиска информации — научной, технической. Но в плане пропаганды он опасен", - подчеркнула она.

Напомним: