Холодницкий говорит, что не уйдет в отставку из-за прихоти Шабунина

Источник: глава САП Назар Холодницкий

Глава Специализированной антикоррупционной прокураты Назар Холодницкий заявил, что не собирается уходить в отставку из-за головы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Прямая речь: "В Центре противодействия коррупции особое отношение к САП и ко мне лично. Я неоднократно говорил и повторяю еще раз: мы готовы каждую из этих дел обсуждать публично с юристами, а не с активистами. Если юрист - активист, то также, пожалуйста.

По каждому делу прокуроры, а не Холодницкий непосредственно, а каждый прокурор имеет свою обоснованную позицию. Есть вопросы юридического характера - пожалуйста.

И уходить в отставку из-за того, что это хочет господин Шабунин или Центр противодействия коррупции - считаю нецелесообразным.

Я видел реестр. Они показывают, что они видят со своей стороны, не зная материалов уголовного производства ... Мы готовы обсуждать каждое из этих производств. Такая попытка была в ноябре, но почему-то дальше она не продвинулась после первых двух заседаний. Подчеркиваю: мы до сих пор открыты к обсуждению любого из этих дел".

Детали: У Холодницкого спросили, как он объяснит реестр ЦПК о фактическом "сливе" дел САП. Глава САП заверил, что каждое дело, которое в ЦПК считают слитым готово к обсуждению.

По его словам, "согласовывать подозрения там, где нет доказательств, - это не значит, что дело слито", а "прокуроры не являются статистами, чтобы подписывать любые подозрения", поэтому если нет достаточной доказательной базы, то прокурор САП не согласовывает подозрение.

В реестре ЦПК говорится, в частности о деле рюкзаков Авакова, деле о взятке Супрун, незаконном обогащении Демчины и тд...

Что было раньше: 19 июня ЦПК сообщил, что из-за их жалобы КДКП открыла дисциплинарное производство в отношении Холодницкого за нарушения в электронных декларациях.

Холодницкий уже имеет выговор от КДКП, а в 2017 году, как отмечает ЦПК, комиссия оправдала его "бездействие".

Предыстория:

В марте 2018 года выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.

В команде избранного президента Владимира Зеленского рассказали о его антикоррупционных инициативах: отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы, в том числе САП и уменьшить давление на бизнес.

После смены президента Украины Холодницкий заявил, что выполнит любые требование закона.

Президент Владимир Зеленский уже встречался с руководителями антикоррупционных органов и дал им задание активизироваться, а также заявил, что ждет результатов через три месяца.

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