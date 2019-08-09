Украина и США обсуждают новые поставки "Джавелинов"
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, сказанные на встрече с журналистами в Киеве 9 августа
Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинской армии.
Прямая речь: "Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия".
Детали: Ранее Тейлор заявлял, что Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой продать ей больше комплексов Javelin.
По словам посла, Украина хотела бы приобрести новые "Джавелины" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.
Ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Америка должна усилить поддержку Киева, в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin.
Предыстория:
- Еще в марте специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть возможность дальнейших поставок Украине летального оружия.
- 1 марта 2018 года Госдеп США одобрил продажу, а позднее и поставил в Украину переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.
- "Джавелин" (Javelin) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua