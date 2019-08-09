Украина и США обсуждают новые поставки "Джавелинов"

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, сказанные на встрече с журналистами в Киеве 9 августа

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинской армии.

Прямая речь: "Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия".

Детали: Ранее Тейлор заявлял, что Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой продать ей больше комплексов Javelin.

По словам посла, Украина хотела бы приобрести новые "Джавелины" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Америка должна усилить поддержку Киева, в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin.

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