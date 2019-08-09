Украина и США обсуждают новые поставки "Джавелинов"

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Пятница, 9 августа 2019, 14:33

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, сказанные на встрече с журналистами в Киеве 9 августа

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинской армии.

Прямая речь: "Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия".

Детали: Ранее Тейлор заявлял, что Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой продать ей больше комплексов Javelin.

По словам посла, Украина хотела бы приобрести новые  "Джавелины" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Америка должна усилить поддержку Киева, в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin.

Предыстория:

  • Еще в марте специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть возможность дальнейших поставок Украине летального оружия.
  • 1 марта 2018 года Госдеп США одобрил продажу, а позднее и поставил в Украину переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.
  • "Джавелин" (Javelin) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.

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Темы: оружие США Украина


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