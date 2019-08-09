Одессу накрыл шторм, гроза подбирается и к Киеву

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Пятница, 9 августа 2019, 14:45

Источник: пост синоптика Натальи Диденко в Facebook, "Думская"

На Одесскую область надвинулся атмосферный фронт с сильными ливнями, грозами и шквалами.

Прямая речь: "Кто сейчас в Одесской области - обрушился серьезный атмосферный очаг. Возможны сильные ливни, грозы, даже шквалы и град. Осторожно! Особенно в прибрежных зонах. Понаблюдайте за детьми".

 

Детали: По словам синоптика, к Киеву также подбирается дождь с грозой, но не так угрожающе, как на Юге. Также дожди с грозами возможны на Западе.

В сети уже появилось видео непогоды, налетевшей на Одессу.

Что произошло ранее: Один человек погиб и один ребенок получил травмы в результате непогоды, пронесшейся в Ровенской области 8 августа.

Кроме этого: После обеда 8 августа столицу и Киевскую область накрыли ливень с грозой и град, в результате чего дороги превратились в реки, а подземные пешеходные переходы затопило. Сильный ветер повалил ряд деревьев.

Украинская правда

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Темы: погода


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