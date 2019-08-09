В день протестов в Москве тюремщики будут соревноваться на автозаках

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН

В день проведения протестной акции в Москве, 10 августа, Федеральная служба исполнения наказаний России проведет в городе турнир по вождению автозаков.

Детали: В турнире должны принять участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России, которые "продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы".

Турнир якобы проводится уже третий год подряд и приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, учрежденному в 2017 году.

10 августа в Москве должна пройти очередная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городской парламент. Власти москвы согласовали митинг с заявленным числом участников в 100 тысяч человек.

Почему это важно: В дни протестов в Москве местные власти организовывают различные массовые мероприятия. Так, параллельно с предыдущей акцией в городе прошел рок-фестиваль со свободным входом, а на 10 августа также анонсирован музыкально-гастрономический фестиваль с бесплатным посещением.

При этом, правоохранители применяют силу у протестующим за допуск независимых кандидатов, арестовывают большое количество участников протестов и организовывают уголовное преследование граждан за "массовые беспорядки".

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Видео: Евгения Зобнина pic.twitter.com/qgFVL4wSZ1 — Телеканал Дождь (@tvrain) August 3, 2019

Что было ранее: В Совете федерации России предложили ужесточить законодательство о митингах, в частности, создать перечень мест, где можно проводить митинги, а протесты за их пределами – запретить.

Предыстория: