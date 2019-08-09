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В день протестов в Москве тюремщики будут соревноваться на автозаках

Пятница, 9 августа 2019, 15:31

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН

В день проведения протестной акции в Москве, 10 августа, Федеральная служба исполнения наказаний России проведет в городе турнир по вождению автозаков.

Детали: В турнире должны принять участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России, которые "продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы".

Турнир якобы проводится уже третий год подряд и приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, учрежденному в 2017 году.

10 августа в Москве должна пройти очередная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городской парламент. Власти москвы согласовали митинг с заявленным числом участников в 100 тысяч человек.

Почему это важно: В дни протестов в Москве местные власти организовывают различные массовые мероприятия. Так, параллельно с предыдущей акцией в городе прошел рок-фестиваль со свободным входом, а на 10 августа также анонсирован музыкально-гастрономический фестиваль с бесплатным посещением.

При этом, правоохранители применяют силу у протестующим за допуск независимых кандидатов, арестовывают большое количество участников протестов и организовывают уголовное преследование граждан за "массовые беспорядки".

Что было ранее: В Совете федерации России предложили ужесточить законодательство о митингах, в частности, создать перечень мест, где можно проводить митинги, а протесты за их пределами – запретить.

Предыстория:

  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
  • Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды арестованного ранее Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
  • 27 июля во время акции в Москве полиция применила против протестующих дубинки. Также были задержаны более тысячи человек.
  • Очередная акция прошла в Москве 3 августа. Было задержано более тысячи человек

Украинская правда

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Темы: Росcиямитинги
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