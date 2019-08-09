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В Одессе арестован очередной лжеминер

Пятница, 9 августа 2019, 15:50

Источник: Киберполиция

Правоохранители задержали мужчину, который по заказу делал ложные сообщения о минировании важных объектов инфраструктуры Одессы.

Детали: Следствие установило, что 39-летний ранее судимый одессит намереваясь заработать денег, получал через социальные сети от незнакомцев заказ на минирование объектов: школы, больницы, места большого скопления людей и тому подобное.

Сообщение он посылал преимущественно по электронной почте используя меры анонимизации ("TOR", "VPN", привязывал почтовые ящики к виртуальным номерам телефонов). Для каждого из своих сообщений человек создавал отдельную электронную почту и имел их множество.

 

Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители установили IP-адрес пользователя, номера мобильных телефонов, которые он использовал, и мобильное устройство.

Отмечается, что осуществив ряд ложных заминирований, денег от заказчика злоумышленник так и не получил.

8 августа мужчину задержали на территории заброшенного здания санатория в городе Черноморск Одесской области, где он скрывался. Суд арестовал задержанного на 60 суток с возможностью внесения залога в размере почти 152 тысяч гривен.

Почему это важно: В последние годы в Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании, от чего страдают тысячи людей. Только в течение одних суток в июне правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан по всей Украине. Киберполиция уверяет, что уже наработала действенный механизм идентификации лиц, которые присылают подобные сообщения.

Что произошло ранее: В июле за ложное минирование приговорили к одному году лишения свободы 33-летнего одессита.

История вопроса:

  • Часто "минируют" административные здания, школы, ТРЦ и аэропорты в КиевеХарьковеОдессеНиколаевеЛьвове, Запорожье.
  • Немало сообщений поступает о минировании киевского метро.
  • Все это создает неудобства для пассажиров или посетителей упомянутых объектов, а также приводит к дополнительным расходам для проверки помещений и прилегающих к ним территорий.
  • Чаще всего правоохранители отчитываются, что взрывчатых предметов по указанным адресам не находят.
  • Согласно статье 259 Уголовного кодекса, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, - наказывается лишением свободы на срок до 6 лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, - наказывается лишением свободы на срок до 8 лет.
  • В полиции неоднократно подчеркивали необходимость усилить ответственность за ложные "минирования".

Валентина Романенко, УП
Темы: Одессаполиция
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