В Одессе арестован очередной лжеминер

Источник: Киберполиция

Правоохранители задержали мужчину, который по заказу делал ложные сообщения о минировании важных объектов инфраструктуры Одессы.

Детали: Следствие установило, что 39-летний ранее судимый одессит намереваясь заработать денег, получал через социальные сети от незнакомцев заказ на минирование объектов: школы, больницы, места большого скопления людей и тому подобное.

Сообщение он посылал преимущественно по электронной почте используя меры анонимизации ("TOR", "VPN", привязывал почтовые ящики к виртуальным номерам телефонов). Для каждого из своих сообщений человек создавал отдельную электронную почту и имел их множество.

Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители установили IP-адрес пользователя, номера мобильных телефонов, которые он использовал, и мобильное устройство.

Отмечается, что осуществив ряд ложных заминирований, денег от заказчика злоумышленник так и не получил.

8 августа мужчину задержали на территории заброшенного здания санатория в городе Черноморск Одесской области, где он скрывался. Суд арестовал задержанного на 60 суток с возможностью внесения залога в размере почти 152 тысяч гривен.

Почему это важно: В последние годы в Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании, от чего страдают тысячи людей. Только в течение одних суток в июне правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан по всей Украине. Киберполиция уверяет, что уже наработала действенный механизм идентификации лиц, которые присылают подобные сообщения.

Что произошло ранее: В июле за ложное минирование приговорили к одному году лишения свободы 33-летнего одессита.

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