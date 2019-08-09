Зеленский назначил главу департамента кибербезопасности СБУ

Источник: указ президента

Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ возглавил Николай Кулешов.

Детали: Раньше этот департамент возглавлял Александр Климчук, которого президент Владимир Зеленский уволил 26 июня.

Кулешов работает в СБУ с 1995 года. С 2014 года – первый замначальника департамента.

Отвечал за мероприятия в рамках Трастового Фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.

Инициировал создание Ситуационного центра по обеспечению кибербезопасности СБУ и с 2016 года организует его функционирование.

Напомним,