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Зеленский назначил главу департамента кибербезопасности СБУ

Пятница, 9 августа 2019, 20:07

Источник: указ президента 

Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ возглавил Николай Кулешов.

Детали: Раньше этот департамент возглавлял Александр Климчук, которого президент Владимир Зеленский уволил 26 июня. 

Кулешов работает в СБУ с 1995 года. С 2014 года – первый замначальника департамента. 

Отвечал за мероприятия в рамках Трастового Фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности. 

Инициировал создание Ситуационного центра по обеспечению кибербезопасности СБУ и с 2016 года организует его функционирование.

 

Напомним, 

  • 5 августа в "Слуге народа" сообщили, что команда Зеленского работает над проектом, который позволит украинцам уже на следующих президентских выборах голосовать онлайн
  • В то же время советник президента Михаил Федоров отметил, что для этого следует "подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально".

Украинская правда
Темы: указыСБУпрезидент
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