Зеленский назначил главу департамента кибербезопасности СБУ
Пятница, 9 августа 2019, 20:07
Источник: указ президента
Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ возглавил Николай Кулешов.
Детали: Раньше этот департамент возглавлял Александр Климчук, которого президент Владимир Зеленский уволил 26 июня.
Кулешов работает в СБУ с 1995 года. С 2014 года – первый замначальника департамента.
Отвечал за мероприятия в рамках Трастового Фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.
Инициировал создание Ситуационного центра по обеспечению кибербезопасности СБУ и с 2016 года организует его функционирование.
Напомним,
- 5 августа в "Слуге народа" сообщили, что команда Зеленского работает над проектом, который позволит украинцам уже на следующих президентских выборах голосовать онлайн.
- В то же время советник президента Михаил Федоров отметил, что для этого следует "подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально".
Украинская правда