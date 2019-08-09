Новости 9 августа: заседание новой Рады, комитеты в парламенте

Первое заседание новой Рады состоится 29 августа, "Слуга народа" предлагает уменьшить количество комитетов в парламенте — новости, которые были актуальны 9 августа.

О заседании Рады

Первое торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 29 августа. Решение было принято большинством присутствующих на заседании подготовительной группы из числа новоизбранных депутатов 9 августа.

О комитетах и должностях

Партия "Слуга народа" предлагает уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.

Также в партии заявили, что готовы отдать оппозиции три должности. Оппозиционер может стать заместителем главы парламента. Также представители других партий могут возглавить комиссию по приватизации и новый комитет по правам человека и реинтеграции, в который "Слуга народа" предлагается трансформировать комитет по правам человека.

Вместе с тем в "Слуге народа" не хотят уступать руководящим местом в комитете нацбезопасности командующему десантно-штурмовых войск ВСУ Михаилу Забродскому.

Ранее в "Голосе" предложили назначить нескольких своих депутатов руководителями некоторых важных направлений работы новой Верховной Рады.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 16 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

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