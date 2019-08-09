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Новости 9 августа: заседание новой Рады, комитеты в парламенте

Пятница, 9 августа 2019, 21:32

Первое заседание новой Рады состоится 29 августа, "Слуга народа" предлагает уменьшить количество комитетов в парламенте — новости, которые были актуальны 9 августа.

О заседании Рады

Первое торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 29 августа. Решение было принято большинством присутствующих на заседании подготовительной группы из числа новоизбранных депутатов 9 августа. 

О комитетах и должностях

Партия "Слуга народа" предлагает уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.

Также в партии заявили, что готовы отдать оппозиции три должности. Оппозиционер может стать заместителем главы парламента. Также представители других партий могут возглавить комиссию по приватизации и новый комитет по правам человека и реинтеграции, в который "Слуга народа" предлагается трансформировать комитет по правам человека.

Вместе с тем в "Слуге народа" не хотят уступать руководящим местом в комитете нацбезопасности командующему десантно-штурмовых войск ВСУ Михаилу Забродскому.

Ранее в "Голосе" предложили назначить нескольких своих депутатов руководителями некоторых важных направлений работы новой Верховной Рады.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 16 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Одного из подозреваемых по делу "Роттердам +" задержали 8 августа - это бывший член НКРЭКУ Владимир Евдокимов, сейчас Соломенский суд Киева избирает ему меру пресечения. Прокуроры просят залог в 50 млн гривен.

В городе Судак на территории оккупированного полуострова местные патриоты подняли государственный флаг Украины в знак памяти четырем погибшим воинам.

НАК "Нафтогаз Украины" оспаривает постановление Кабинета министров, которой были изменены расчеты цены газа для населения.

Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information повысило суверенный кредитный рейтинг Украины на две позиции - с "CCC+" до "B". Аналитики агентства отметили, что ВВП Украины растет, инфляция замедляется, а временное увеличение дефицита платежного баланса до 3-4% не будет оказывать влияние на кредитоспособность Украины.

Украинская правда
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