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Под Киевом мужчина получил 7 огнестрельных – подозреваемых задержали

Пятница, 9 августа 2019, 23:17

Источник: Андрей Небытов, глава областного управления Нацполиции 

В Софиевской Борщаговке произошла перестрелка, в результате которой мужчина получил 7 огнестрельных ранений. Полиция задержала подозреваемых.

Детали: Сообщение о стрельбе в Софиевской Борщаговке полиция получила в 18.15. Правоохранители получили видеозапись с места происшествия.

Оперативники установили автомобиль с лицами, предположительно причастными к преступлению. В 18.50 полиция объявила по Киевской области план "Перехват". 

 

Через час разыскиваемый автомобиль остановили в Обуховском районе. Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. 

По словам начальника облуправления, один из них "мог иметь отношение к МВД". Небытов также отметил, что ближайшие сутки их будут держать в изоляторе.

У пострадавшего семь огнестрельных ранений. Его пытаются спасти врачи.

 
 

Украинская правда
Темы: полицияКиевская область
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