Под Киевом мужчина получил 7 огнестрельных – подозреваемых задержали

5507 просмотров
Пятница, 9 августа 2019, 23:17

Источник: Андрей Небытов, глава областного управления Нацполиции 

В Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба посреди улицы, в результате которой мужчина получил 7 огнестрельных ранений в грудь. Полиция задержала подозреваемых.

Детали: Сообщение о стрельбе в Софиевской Борщаговке полиция получила в 18.15. Правоохранители получили видеозапись с места происшествия.

Оперативники установили автомобиль с лицами, предположительно причастными к преступлению. В 18.50 полиция объявила по Киевской области план "Перехват". 

 

Через час разыскиваемый автомобиль остановили в Обуховском районе. Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. 

По словам начальника облуправления, один из них "мог иметь отношение к МВД". Небытов также отметил, что ближайшие сутки их будут держать в изоляторе.

У пострадавшего семь огнестрельных ранений. Его пытаются спасти врачи.

 
 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция Киевская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Полиция накрыла беспрецедентную плантацию: уничтожат 240 га посеянного мака 9 августа 2019, 17:08
В Одессе арестован очередной лжеминер 9 августа 2019, 15:50
Семья экс-шефа одесской полиции заработала втрое меньше, чем стоит ее имущество – СМИ 9 августа 2019, 14:32
Все новости
Главные новости
Под Киевом мужчина получил 7 огнестрельных – подозреваемых задержали
Стрелок из Эль-Пасо признался, что "целился" в мексиканцев
Подозреваемому в "Роттердаме+" выбрали залог в 25 раз меньше, чем хотели прокуроры
Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным
Все новости
психология

Что нужно знать о депрессии

здоровье

23 факта о вагине, какие вы захотите рассказать друзьям

Лайфхаки

Как выбрать арбуз и с чем его едят

Поиск по сайту
Архив
Весь архів