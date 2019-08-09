Под Киевом мужчина получил 7 огнестрельных – подозреваемых задержали

Источник: Андрей Небытов, глава областного управления Нацполиции

В Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба посреди улицы, в результате которой мужчина получил 7 огнестрельных ранений в грудь. Полиция задержала подозреваемых.

Детали: Сообщение о стрельбе в Софиевской Борщаговке полиция получила в 18.15. Правоохранители получили видеозапись с места происшествия.

Оперативники установили автомобиль с лицами, предположительно причастными к преступлению. В 18.50 полиция объявила по Киевской области план "Перехват".

Через час разыскиваемый автомобиль остановили в Обуховском районе. Злоумышленниками оказались жители Харьковской области.

По словам начальника облуправления, один из них "мог иметь отношение к МВД". Небытов также отметил, что ближайшие сутки их будут держать в изоляторе.

У пострадавшего семь огнестрельных ранений. Его пытаются спасти врачи.