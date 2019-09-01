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Китай упрекает ЕС и США за вмешательство в протесты

Воскресенье, 1 сентября 2019, 03:28
Китай упрекает ЕС и США за вмешательство в протесты

Китай обвинил некоторых американских и европейских политиков во вмешательстве в его внутренние дела после того, как они прокомментировали демонстрации в Гонконге.

Об этом сообщает Bloomberg.

Американский сенатор Чак Шумер заявил, что задержания являются признаком "слабости и страха" и что Коммунистическая партия Китая нарушила свое обещание народу Гонконга.

Представительница ЕС Федерики Могерини также заявила, что события в Гонконге чрезвычайно тревожны, и власти должны уважать свободы и права людей на мирные демонстрации.

"В тот момент, когда Гонконг находится над пропастью, для некоторых политиков в ЕС совершенно неправильно путать черно с белым и не осуждать насильственные и незаконные действия экстремистов".

Ранее МИД Китая назвал демонстрантов преступниками и экстремистами и заявил, что их поддержка равносильна "одобрению и оправданию беззаконных и насильственных действий".

Темы: КитайСШАЕС
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