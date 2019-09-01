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Стрельба в США: по меньшей мере пятеро погибших, 21 раненый

Воскресенье, 1 сентября 2019, 05:30

В результате стрельбы в Мидленде и Одессе, штат Техас, погибли по меньшей мере пять человек, еще 21 получили ранения.

Об этом заявляет начальник полиции сообщает CNN.

Как рассказал представитель полиции, стрельба началась, когда сотрудник Департамента общественной безопасности попытался остановить золотую Honda (сначала сообщалось об автомобиле Toyota золотого и белого цветов).

"Когда машина остановилась, водитель застрелил офицера", — сказал начальник полиции.

Далее стрелок поехал на запад города, застрелив по дороге несколько человек. Там подозреваемый оставил свой автомобиль и украл почтовый грузовик, и продолжил стрелять.

Оттуда подозреваемый поехал на восток в сторону кинотеатра Cinergy, где произошла перестрелка с полицией, в ходе которой "стрелок был смертельно ранен".

По данным правоохранителей стрелок был один. Им оказался 30-летний мужчина. О его мотивах пока ничего неизвестно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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