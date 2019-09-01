ООС: 20 обстрелов, боевики применяли миномет калибра 82 мм и 120 мм
В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня 20 раз.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрела позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 9 обстрела.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
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