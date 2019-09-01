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ООС: 20 обстрелов, боевики применяли миномет калибра 82 мм и 120 мм

Воскресенье, 1 сентября 2019, 07:26
ООС: 20 обстрелов, боевики применяли миномет калибра 82 мм и 120 мм

В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня 20 раз.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрела позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 9 обстрела.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Темы: ООСДонбасс
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