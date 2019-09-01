Президент Германии извинился перед Польшей

Источник: AFP

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье попросил прощения Польши за события Второй мировой войны во время церемонии в польском городе Велюнь, где 80 лет назад упали первые бомбы.

Прямая речь Штайнмайера: Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняю голову перед польскими жертвами тирании Германии. И прошу прощения.

Именно немцы совершили преступление против человечества в Польше... Мы никогда не забудем. Мы хотим помнить и будем помнить.

Детали: Президент Польши Дуда со своей стороны осудил нападение нацистской Германии на Польшу, назвав это "актом варварства" и "военным преступлением".

Прямая речь Дуды: Я убежден, что эта церемония войдет в историю польско-немецкой дружбы.