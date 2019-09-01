В воскресенье в центре Киева будет изменено движение транспорта

Источник: пресс-служба КГГА

1 сентября в связи с проведением веломарафона "Киевская Сотка" с начала движения до окончания мероприятий на ул. Крещатик (ориентировочно до 12:30) будет изменено движение транспорта.

Детали: С 09:00 до 17:00 возможно временное приостановление движения автобусов маршрутов № 24, 43, 43К, 62, 114, 118 и троллейбусов маршрутов № 11, 14, 15, 38, 43, 50 по трассе движения веломарафона "Киевская Сотка".

Движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от Национального музея истории Украины во II мировой войне до ул. Владимирской по действующему маршруту, далее ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Крещатик, дальше по действующей трассе.

Движение автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до ул. Владимирской по действующему маршруту, далее ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Крещатик, дальше по действующей трассе.

Автобусы маршрута № 118 будут идти в направлении ст. м. "Политехнический институт" от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее ул. Павла Скоропадского - ул. Большая Васильковская - б-р Тараса Шевченко, дальше действующим маршрутом.