Президент в понедельник встретится с руководством ВР и Кабмина

185 просмотров
Воскресенье, 1 сентября 2019, 11:36

Источник: сайт президента

В понедельник состоится встреча президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

Детали: Встреча начнется в 12:00 в Офисе президента на улице Банковой.

Что было ранее: В четверг, 29 августа, депутаты Верховной Рады 9 созыва приняли присягу. В тот же день был утвержден состав Кабинета министров.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Верховная Рада Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский бизнесменам в Польше: Готов лично защищать инвестиции 1 сентября 2019, 11:18
Зеленский о визите в США: Не будем стоять с протянутой рукой 31 августа 2019, 23:09
Зеленский об обещанных "посадках": Осенью ... все начнется 31 августа 2019, 22:49
Все новости
Главные новости
ООС: 20 обстрелов, боевики применяли миномет калибра 82 мм и 120 мм
Эрдоган: Анкара не будет отказываться от членства в НАТО
Ломаченко победил Кэмпбелла и получил еще один чемпионский пояс
Зеленский об обещанных "посадках": Осенью ... все начнется
Все новости
еда

Как правильно выбрать оливковое масло

Фото

Какая она – Зе!Рада

история

Почему стоит посмотреть кино о Василии Стусе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів