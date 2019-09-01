Президент в понедельник встретится с руководством ВР и Кабмина

Источник: сайт президента

В понедельник состоится встреча президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

Детали: Встреча начнется в 12:00 в Офисе президента на улице Банковой.

Что было ранее: В четверг, 29 августа, депутаты Верховной Рады 9 созыва приняли присягу. В тот же день был утвержден состав Кабинета министров.