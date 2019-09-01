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Президент в понедельник встретится с руководством ВР и Кабмина

Воскресенье, 1 сентября 2019, 11:36

Источник: сайт президента, пресс-служба Кабмина

В понедельник состоится встреча президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

Детали: Встреча начнется в 12:00 в Офисе президента на улице Банковой.

В тот же день в 14 часов состоится заседание правительства под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

Что было ранее: В четверг, 29 августа, депутаты Верховной Рады 9 созыва приняли присягу. В тот же день был утвержден состав Кабинета министров.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВерховная РадаКабинет министров
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