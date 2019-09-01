В Херсоне горела 5-этажка: есть погибшие

Источник: сайт ГСЧС

В субботу в результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома погибли два человека, еще один пострадал.

Детали: Информация о пожаре в квартире на 5-м этаже в доме по проспекту Строителей, 11 поступила 31 августа в 23:30.

По прибытии спасатели обнаружили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и есть угроза распространения на другие помещения. Поэтому была вызвана дополнительная техника и проведена эвакуация людей из подъезда (12 человек).

Дословно: Спасатели нашли и вывели из горящей квартиры женщину, которая была направлена ​​в ожоговое отделение областной больницы. Также в одной из комнат были обнаружены двое погибших мужчин: сын пострадавшей (1993 г.р.) и сожитель.

Пожар ликвидировали в 1:45 на площади 40 кв.м. Причина пожара устанавливается.