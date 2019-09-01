Зеленский договорился с президентом Грузии о взаимных визитах

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Воскресенье, 1 сентября 2019, 12:23

Источник: сайт президента

Президент Владимир Зеленский и президент Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи в воскресенье в Польше договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне.

Детали: Собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами.

Во время встречи также обсуждалась торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Грузия


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