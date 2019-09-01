Зеленский договорился с президентом Грузии о взаимных визитах

Источник: сайт президента

Президент Владимир Зеленский и президент Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи в воскресенье в Польше договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне.

Детали: Собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами.

Во время встречи также обсуждалась торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне.

Позже Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Президент Литвы пригласил президента Украины в Вильнюс. А Зеленский призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Во время встречи также обсудили активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики.

Литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве.

Участники встречи также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в рамках нормандского формата.