Зеленский договорился с президентом Грузии о взаимных визитах
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Воскресенье, 1 сентября 2019, 12:23
Источник: сайт президента
Президент Владимир Зеленский и президент Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи в воскресенье в Польше договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне.
Детали: Собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами.
Во время встречи также обсуждалась торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне.
Украинская правда
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