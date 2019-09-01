Праздник "первого звонка" в школах охраняют СБУ и полиция- СМИ

Источник: пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии Hromadske

Служба безопасности Украины и полиция охраняют безопасность во время торжественных "линеек" в школах 1 и 2 сентября - это плановые меры безопасности, которые введены в школах по всей стране.

Детали: Праздник первого звонка большинство украинских школ проводит 1 сентября, другая часть - 2 сентября. Каждая школа может выбирать день начала обучения и его формат самостоятельно.

"Сегодня (в воскресенье - ред.) и завтра у школьников состоятся торжественные "линейки". Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно", - сообщила Гитлянская.