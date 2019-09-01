В воскресенье боевики нарушали "тишину" 9 раз: били из минометов и гранатометов

Источник: пресс-центр Объединенных сил

1 сентября боевики нарушили режим прекращения огня 9 раз, обстреливая позиции подразделений ОС из запрещенного "минскими соглашениями" оружия.

Детали: В воскресенье вооруженные формирования РФ и ее наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил - вблизи Николаевки и близ Водяного.

В районе ответственности "Севера" боевики совершили 5 обстрелов - возле Луганского, в районе Зайцево и вблизи Новолуганского.