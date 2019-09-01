Отменив визит в Польшу из-за урагана в США, Трамп поехал играть в гольф

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Воскресенье, 1 сентября 2019, 22:05

Источник: Bloomberg, DW

Президент США Дональд Трамп провел часть субботы, когда должен был присутствовать на мероприятиях в Польше по случаю 80-летия начала Второй мировой войны,  за игрой в гольф. 

Детали: Отменив визит в Польшу в связи с надвигающимся на Штаты ураганом "Дориан", Трамп отправился в свой частный гольф-клуб в Северной Вирджинии, регулярно получая обновленную информацию о шторме во время игры. Также он регулярно публиковал твиты в своем микроблоге  - о ситуации с ураганом, выборах и рассуждения о телеканале FoxNews. 

Сообщается, что утром в субботу Трамп отправился в гольф-клуб на вертолете, заночевав в загородной президентской резиденции Кэмп-Дэвид на севере штата Мэриленд.

"В резиденцию он вернулся примерно через 4,5 часа и провел послеобеденный брифинг о "Дориане", - пишет СМИ. 

Перед возвращением в Вашингтон в воскресенье, где Трамп провел брифинг по ситуации с "Дорианом", президент также заночевал в Кэмп-Дэвиде. 

В Белом доме заявили, что в поездке Трампа сопровождал представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, который ежечасно уведомлял президента о ситуации с ураганом. 

"Обычно Белый дом не подтверждает игры Трампа в гольф, но иногда публикует имена его партнеров по игре. Президентский пресс-пул, которого не было в Кэмп-Дэвиде, большую часть субботы провел возле гольф-клуба", - пишет Bloomberg.

По состоянию на 1 сентября ураган "Дориан" усилился до самой высокой, пятой категории. Шторм надвигается на Багамские острова и США, его скорость составляет около 260 км/ч.

Ожидается, что в воскресенье "Дориан" налетит на несколько островов Абако на Багамах. По прогнозам метеорологов, центр урагана может длительное время оставаться над Багамами и нанести большой вред. Также ожидается, что ураган продолжит движение к восточному побережью Флориды и может направиться на север к Джорджии и Южной Каролине. 

Власти призвали 400-тысячное население Багам к эвакуации на возвышенные части островов.

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Темы: Трамп США Польша


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