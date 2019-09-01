Учителя перекрыли движение транспорта в Первомайске из-за закрытия двух школ

292 просмотра
Воскресенье, 1 сентября 2019, 23:08

Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

В Первомайске несколько десятков учителей перекрыли движение транспорта, протестуя против реорганизации двух школ города.

Детали: По данным правоохранителей 1 сентября сотрудники двух учебных заведений выразили протест против закрытия школ и устроили акцию на пешеходном переходе на ул.Харьковской. 

 
 
фото - Отдел коммуникации полиции Харьковской области

"Полицейские приняли необходимые меры для недопущения нарушения общественного порядка и безопасности и обеспечили дорожное движение, организовав отвод транспортных средств", - сообщили правоохранители.

После отвода транспорта движение не прекращалось. Акция продолжалась 40 минут, правонарушения не зафиксированы, уточнили в полиции.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Харьковская область дороги полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Напавших на журналистов в Харьковской области посадили под домашний арест 31 августа 2019, 12:05
На границе Харьковской области подорвался сотрудник ГПСУ 30 августа 2019, 23:43
НАБУ обыскивает чиновников лесничества на Харьковщине, один даже сопротивлялся 29 августа 2019, 05:13
Все новости
Главные новости
Премьер-лига: "Динамо" во втором подряд матче теряет очки, "Шахтер" разгромил "Олимпик"
Вице-президент США: Мы продолжим поддерживать Украину
Дуда напомнил об агрессии РФ против Украины и Грузии: Европа должна решительно реагировать
В Херсоне горела 5-этажка: есть погибшие
Все новости
психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

школа

Как вернуться в школу? 14 советов родителям школьников

Кино

Три фильма Docudays UA 2019, которые вдохновят вас на изменения вокруг

Поиск по сайту
Архив
Весь архів