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Учителя перекрыли движение транспорта в Первомайске из-за закрытия двух школ

Воскресенье, 1 сентября 2019, 23:08

Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

В Первомайске несколько десятков учителей перекрыли движение транспорта, протестуя против реорганизации двух школ города.

Детали: По данным правоохранителей 1 сентября сотрудники двух учебных заведений выразили протест против закрытия школ и устроили акцию на пешеходном переходе на ул.Харьковской. 

 
 
фото - Отдел коммуникации полиции Харьковской области

"Полицейские приняли необходимые меры для недопущения нарушения общественного порядка и безопасности и обеспечили дорожное движение, организовав отвод транспортных средств", - сообщили правоохранители.

После отвода транспорта движение не прекращалось. Акция продолжалась 40 минут, правонарушения не зафиксированы, уточнили в полиции.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьдорогиполиция
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