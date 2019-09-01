Учителя перекрыли движение транспорта в Первомайске из-за закрытия двух школ
Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области
В Первомайске несколько десятков учителей перекрыли движение транспорта, протестуя против реорганизации двух школ города.
Детали: По данным правоохранителей 1 сентября сотрудники двух учебных заведений выразили протест против закрытия школ и устроили акцию на пешеходном переходе на ул.Харьковской.
"Полицейские приняли необходимые меры для недопущения нарушения общественного порядка и безопасности и обеспечили дорожное движение, организовав отвод транспортных средств", - сообщили правоохранители.
После отвода транспорта движение не прекращалось. Акция продолжалась 40 минут, правонарушения не зафиксированы, уточнили в полиции.
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