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Боевики прибегли к провокациям, стреляли в направлении населенных пунктов - СЦКК

Воскресенье, 1 сентября 2019, 23:22

Источник: пресс-центр Объединенных сил со ссылкой на данные СЦКК

Вечером 1 сентября боевики нарушили установленный режим "тишина" и обстреляли позиции подразделений ОС из запрещенного "Минском" оружия в направлении населенных пунктов.

Детали: По данным штаба, вооруженные формирования РФ прибегли к провокациям, нарушили запрет на использование любого оружия и совершили обстрелы позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного "минскими соглашениями" оружия в направлении населенных пунктов.

"В 17:01 в районе н.п.Зайцево Северное боевики применили минометы 82-го калибра (4 мины). С 17:20 до 18:00. в районе н.п.Новолуганське боевики применили минометы 82-го калибра (15 мин)", - говорится в сообщении.

Ранее в штабе ОС сообщили, что 1 сентября боевики нарушили режим прекращения огня 9 раз, обстреливая позиции подразделений ОС из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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