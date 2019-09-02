Из-за столкновения "Москвича" и "Форда" в Кривом Роге погибли трое
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Понедельник, 2 сентября 2019, 01:54
В Кривом Роге на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке столкнулись автомобили "Москвич" и "Форд". В результате ДТП погибли три человека.
Об этом сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
По его данным, авария произошла 1 сентября днем.
Погибли водитель "Москвича" и водитель и пассажир "Форда".
Украинская правда
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