Ураган "Дориан" на своем пути в США ударил по Багамам

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Понедельник, 2 сентября 2019, 02:26

Тропический циклон "Дориан", продвигающийся над Тихим океаном в штат Флорида в США, достиг наивысшей силы - урагана 5-й категории - и ударил по Багамским островам.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным Национального центра ураганов США, скорость ветров в нем сейчас составляет 295 километров в час с порывами до 354 километров в час. Таким образом, за всю историю научных наблюдений за ураганами "Дориан" - второй самый сильный после "Аллена" 1980 года.

Видео урагана из космоса

Кроме мощных ветров, ураган несет сильные ливни, которые затапливают значительные территории. Метеорологи прогнозируют выпадение 76 сантиметров дождя и возможное резкое повышение уровня воды на высоту до 6-7 метров.

Как заявил премьер-министр Багам Губерт Миннис, "мы оказываемся перед испытанием, которого не было еще никогда". Он назвал ураган катастрофическим.

Сообщений о жертвах тем временем нет, пока говорят только о значительных разрушениях на северо-западе Багамских островов.

Между тем во Флориде, от берегов которой ураган отдаляет сейчас чуть более 100 километров, начали эвакуацию некоторых районов. Чрезвычайное положение в ожидании сильных ветров и осадков объявили и в соседних штатах - Джорджии, Южной и Северной Каролинах.

Но метеорологи высказывают осторожные надежды, что "Дориан" еще может изменить направление движения и только задеть краем сушу в США, не войдя в нее полностью.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в связи с надвижением урагана на Флориду.

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Темы: США погода чрезвычайное происшествие


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