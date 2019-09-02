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"Очень сильный старт": Зеленский получил поздравления от Трампа

Понедельник, 2 сентября 2019, 03:07
Очень сильный старт: Зеленский получил поздравления от Трампа

Вице-президент США Майк Пенс передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления с успешным началом работы на посту главы украинского государства от президента США Дональда Трампа.

Он это сделал во время встречи с Зеленским в Варшаве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом в качестве президента Украины от президента Дональда Трампа", - сказал Пенс.

 
Зеленский на встрече с Пенсом в Варшаве
Фото пресс-службы президента Украины

Напомним:

  • Зеленский, в свою очередь, рассказал вице-президенту США, что новая украинская власть намерена запустить главные реформы уже в течение первого года своей работы.
  • Владимир Зеленский находился с двухдневным визитом в Польше 31 августа - 1 сентября.
  • Там он, среди прочего, имел разговор с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. Зеленский заверил бельгийца, что Украина будет проводить все необходимые для государства реформы.

Темы: ТрампЗеленскийСША
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