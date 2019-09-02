Вице-президент США Майк Пенс передал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления с успешным началом работы на посту главы украинского государства от президента США Дональда Трампа.

Он это сделал во время встречи с Зеленским в Варшаве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я хочу вас поздравить. Очень приятно с вами познакомиться. А также поздравить вас с очень сильным стартом в качестве президента Украины от президента Дональда Трампа", - сказал Пенс.

Зеленский на встрече с Пенсом в Варшаве Фото пресс-службы президента Украины

Напомним: